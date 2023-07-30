Пентагон приобретет для Украины до 500 терминалов Starlink, которые Маск не сможет отключать — NYT

Пентагон одобрил соглашение с компанией SpaceX о покупке для Украины Starlink, которые Илон Маск не сможет отключать.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в июне 2023 года министр обороны США Ллойд Остин одобрил соглашение Пентагона о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.

По словам двух источников, знакомых с условиями соглашения, Пентагон получит контроль над настройкой сигналов Starlink на территории Украины, чтобы новые устройства могли реализовать поставленные цели.

Это сделано для того, чтобы обеспечить Украину специальными терминалами и услугами для выполнения задач без опасения прерывания связи.

Издание напоминает, что Маск отключал доступ к некоторым терминалам Starlink в Украине.

В конце прошлого года около 1 300 терминалов Starlink перестали работать после того, как украинское правительство не смогло оплатить ежемесячную плату в размере $2 500 за каждый.

По данным NYT, доступ к Starlink также менялся в зависимости от хода войны, поскольку Россия завоевывала территории, а Украина боролась за их возвращение.

В зависимости от того, как менялась линия фронта, Маск использовал геолокации, чтобы ограничить доступность Starlink на передовой.

— Это вызывало проблемы. Когда осенью украинские войска пытались отвоевать такие города, как Херсон, для связи им нужен был доступ к интернету. Федоров (министр цифровой трансформации Украины — Ред.) и представители вооруженных Сил направили Маску и сотрудникам SpaceX письма с просьбой восстановить сервис в районах, где наступала армия, — говорится в статье NYT.

Сейчас более 42 тыс. терминалов Starlink используются в Украине военными, больницами, бизнесом и гуманитарными организациями.

Ранее NYT сообщало, что Илон Маск отказал Украине в использовании Starlink в районе Крыма.

ВСУ нужна была спутниковая связь в этом регионе, чтобы отправить морской беспилотник, начиненный взрывчаткой, в сторону российских кораблей, стоящих в Черном море.

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