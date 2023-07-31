Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
FIE приостановила дисквалификацию Харлан, она продолжит выступать на чемпионате мира
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Камышин о боеприпасах для ВСУ: Произвели в десять раз больше, но этого еще недостаточно

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Украина смогла значительно нарастить темпы производства боеприпасов. Однако этого пока недостаточно для удовлетворения всех потребностей армии.

Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Он отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс усиливает темп производства снарядов. Однако он “все еще остается недостаточным”.

– С января по июль мы произвели в десять раз больше, чем за 2022 год. Речь идет о минометах, пушечных снарядах и боеприпасах, — подчеркнул Камышин.

По его словам, параллельно Украина постоянно ищет партнеров, чтобы усилить мощности производства оружия для армии.

Министр заверил, что наше государство может предложить международным производителям оружия и боеприпасов наилучшие условия сотрудничества. Кроме того, они могут протестировать свою продукцию в условиях реальной войны.

– Производить в Украине, тестировать продукцию в Украине, проводить исследования и разработки в Украине, модернизировать продукт в Украине. В конце войны у них будет лучший продукт, — заявил Камышин.

Министр убежден, что в будущем Украина “сможет стать арсеналом свободного мира”. А нашу оборонную промышленность ждет динамичное развитие на протяжении десятилетий.

Недавно Александр Камышин сообщил, что Украина планирует стать крупнейшим производителем оружия в Европе. А наибольший акцент делается на производстве ракет.

Читайте также
В этом году правительство выделило 40 млрд грн на производство украинских БпЛА — Шмыгаль
Камышин о боеприпасах для ВСУ: Произвели в десять раз больше, но этого еще недостаточно

Источник: Минстратегпром, La Repubblica

Война в Украине, Зброя для України, Кабінет міністрів
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Выскочили и босиком по стеклу: жители дома в Кривом Роге о первых минутах после удара
Камышин о боеприпасах для ВСУ: Произвели в десять раз больше, но этого еще недостаточно
В Крыму снова громко: в Симферополе прогремели взрывы
Вибух
Четверо погибших, 17 раненых: Херсон весь день под обстрелами из РСЗО
Камышин о боеприпасах для ВСУ: Произвели в десять раз больше, но этого еще недостаточно
Найдем лазейку и совершим прорыв: командующий Нацгвардией о контрнаступлении
воїни ЗСУ
Мощнее и с требованиями к экологии: в Укргидроэнерго о восстановлении Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Видео
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

Факты ICTV нашли азовцев, которые в ночь теракта в Оленовке находились в бараке. В годовщину трагедии они рассказали, какой ужас пережили.

Кристина Величанская
Путаница продолжается: в Киеве скандал вокруг укрытий, которые якобы являются подвалами
Камышин о боеприпасах для ВСУ: Произвели в десять раз больше, но этого еще недостаточно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (31.07.2023)
Камышин о боеприпасах для ВСУ: Произвели в десять раз больше, но этого еще недостаточно
Гонят врага в Донецкой области: как ТрО Днепра продвигается на передовой
Камышин о боеприпасах для ВСУ: Произвели в десять раз больше, но этого еще недостаточно
Сталкиваются с травмами, о которых слышали только на лекциях: работа медиков на передовой
Камышин о боеприпасах для ВСУ: Произвели в десять раз больше, но этого еще недостаточно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь