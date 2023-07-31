Камышин о боеприпасах для ВСУ: Произвели в десять раз больше, но этого еще недостаточно
Украина смогла значительно нарастить темпы производства боеприпасов. Однако этого пока недостаточно для удовлетворения всех потребностей армии.
Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
Он отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс усиливает темп производства снарядов. Однако он “все еще остается недостаточным”.
– С января по июль мы произвели в десять раз больше, чем за 2022 год. Речь идет о минометах, пушечных снарядах и боеприпасах, — подчеркнул Камышин.
По его словам, параллельно Украина постоянно ищет партнеров, чтобы усилить мощности производства оружия для армии.
Министр заверил, что наше государство может предложить международным производителям оружия и боеприпасов наилучшие условия сотрудничества. Кроме того, они могут протестировать свою продукцию в условиях реальной войны.
– Производить в Украине, тестировать продукцию в Украине, проводить исследования и разработки в Украине, модернизировать продукт в Украине. В конце войны у них будет лучший продукт, — заявил Камышин.
Министр убежден, что в будущем Украина “сможет стать арсеналом свободного мира”. А нашу оборонную промышленность ждет динамичное развитие на протяжении десятилетий.
Недавно Александр Камышин сообщил, что Украина планирует стать крупнейшим производителем оружия в Европе. А наибольший акцент делается на производстве ракет.
Источник: Минстратегпром, La Repubblica