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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Камишін про боєприпаси для ЗСУ: Виготовили вдесятеро більше, але цього ще недостатньо

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Україна змогла суттєво наростити темпи виробництва боєприпасів. Однак цього поки що не досить для задоволення всіх потреб армії.

Про це розповів міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтервʼю італійському виданню La Repubblica.

Він зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс посилює темп виробництва снарядів. Однак він “усе ще залишається недостатнім”.

– Із січня по липень ми виготовили вдесятеро більше, ніж за 2022 рік. Йдеться про міномети, гарматні снаряди та боєприпаси, – наголосив Камишін.

За його словами, паралельно Україна постійно шукає партнерів, щоб посилити потужності виробництва зброї для армії.

Міністр запевнив, що наша держава може запропонувати міжнародним виробникам зброї та боєприпасів найкращі умови співпраці. Крім того, вони зможуть протестувати свою продукцію в умовах реальної війни.

– Виробляти в Україні, тестувати продукцію в Україні, проводити дослідження та розробки в Україні, модернізувати продукт в Україні. Наприкінці війни вони матимуть найкращий продукт, – заявив Камишін.

Міністр переконаний, що в майбутньому Україна “зможе стати арсеналом вільного світу”. А на нашу оборонну промисловість чекає динамічний розвиток протягом десятиліть.

Нещодавно Олександр Камишін повідомив, що Україна планує стати найбільшим виробником зброї у Європі. А найбільший акцент робиться на виробництві ракет.

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Джерело: Мінстратегпром, La Repubblica

Війна в Україні, Зброя для України, Кабінет міністрів
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