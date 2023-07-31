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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Удар ЗСУ по Чонгарському мосту: опубліковані супутникові знімки

Удар ЗСУ по Чонгарському мосту: опубліковані супутникові знімки

OSINT-дослідник Гіденорі Ватанаве опублікував супутникові знімки Чонгарського мосту, про успішну атаку на який раніше повідомляли Сили оборони України.

Відповідні знімки аналітик оприлюднив у Twitter.

Ватанаве порівняв фото ділянки мосту від 24 і 30 липня. На останньому видно пошкодження, яких не було до цього. Зазначено, що на північ від мосту стоїть потяг.

Увечері 29 липня Сили оборони України підтвердили факт успішної атаки на Чонгарський міст, який проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка – Джанкой.

Колаборант Володимир Сальдо повідомляв, що нібито по мосту завдали ударів 12 ракетами Storm Shadow, але сили ППО РФ їх збили.

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Фото: Гіденорі Ватанаве

Війна в Україні, Херсонська область, Чонгар
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