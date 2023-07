Удар ЗСУ по Чонгарському мосту: опубліковані супутникові знімки

OSINT-дослідник Гіденорі Ватанаве опублікував супутникові знімки Чонгарського мосту, про успішну атаку на який раніше повідомляли Сили оборони України.

Відповідні знімки аналітик оприлюднив у Twitter.

Ватанаве порівняв фото ділянки мосту від 24 і 30 липня. На останньому видно пошкодження, яких не було до цього. Зазначено, що на північ від мосту стоїть потяг.

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc

— 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 30, 2023