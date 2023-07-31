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Украина получила $1,25 млрд грантовых средств от США: на что их потратят

США Україна
Фото: Getty Images

В государственный бюджет Украины через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка поступил грант в размере $1,25 млрд от США.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Указано, что грант предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине, целью которого является частичная компенсация расходов госбюджета, в частности социальных и гуманитарных.

Грантовое финансирование будет направлено, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий) и других социальных выплат.

— Безвозвратная финансовая помощь от США является чрезвычайно важным элементом в поддержке госбюджета Украины во время сопротивления полномасштабной агрессии РФ, — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, поблагодарив союзников за поддержку.

В Минфине добавили, что в 2023 году Украина уже получила $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения РФ в госбюджет Украины поступило $20,4 млрд грантовых средств от Соединенных Штатов.

Ранее в СМИ сообщили, что президент США Джо Байден до конца лета направит Сенату запрос о выделении дополнительной помощи Украине.

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Источник: Минфин
Деньги, Мінфін, США, Украина
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