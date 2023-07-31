Собирает данные, подтягивает авиацию. РФ может готовить мощные удары по Украине — Гуменюк

Российские оккупанты собирают разведданные и подтягивают авиацию, что свидетельствует о возможной подготовке к новым обстрелам Украины.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

— Ночью активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовится к определенным маневрам, — сказала она.

Гуменюк отметила, что на боевом дежурстве вражеских ракетоносителей пока нет, в то же время они есть в пунктах базирования.

— Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море — мы не снимаем уровень опасности высокий. Потому что есть практика, когда оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для тех кораблей, которые находятся рядом. Но такую практику они применяют, — добавила руководитель объединенного пресс-центра.

Утром 31 июля россияне из РСЗО Град обстреляли Херсон. От полученных ранений погиб работник городского коммунального предприятия.

Источник: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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