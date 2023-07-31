Збирає дані, підтягує авіацію. РФ може готувати потужні удари по Україні – Гуменюк
Російські окупанти збирають розвіддані та підтягують авіацію, що свідчить про можливу підготовку до нових обстрілів України.
Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону Єдині новини.
– Вночі активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів, – сказала вона.
Гуменюк зазначила, що на бойовому чергуванні ворожих ракетоносіїв наразі немає, водночас вони є у пунктах базування.
– Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі – ми не знімаємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують, – додала керівниця об’єднаного пресцентру.
Вранці 31 липня росіяни із РСЗВ Град обстріляли Херсон. Від отриманих поранень загинув працівник міського комунального підприємства.
Джерело: телемарафон
Фото: Ukraine Media Center Odesa