Збирає дані, підтягує авіацію. РФ може готувати потужні удари по Україні – Гуменюк

Російські окупанти збирають розвіддані та підтягують авіацію, що свідчить про можливу підготовку до нових обстрілів України.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону Єдині новини.

– Вночі активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що на бойовому чергуванні ворожих ракетоносіїв наразі немає, водночас вони є у пунктах базування.

– Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі – ми не знімаємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують, – додала керівниця об’єднаного пресцентру.

Вранці 31 липня росіяни із РСЗВ Град обстріляли Херсон. Від отриманих поранень загинув працівник міського комунального підприємства.

Джерело: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.