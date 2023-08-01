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Украина
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В Британии заявили, что 200 000 военных РФ были убиты или ранены в Украине

В Британии заявили, что 200 000 военных РФ были убиты или ранены в Украине
Фото: Getty Images

Представитель Великобритании в ООН Фергус Экерсли на заседании Совбеза ООН заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 200 000 своих военных.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

По словам дипломата, утверждение России о том, что именно Украина несет какую-либо ответственность за продолжающуюся войну, абсурдно. Это проекция поведения самого российского государства.

— Более ста лет назад Зигмунд Фрейд придумал психологическую концепцию под названием “проекция”. Это включает отрицание негативных характеристик самого себя и ложное приписывание их другим. Часто это делается намеренно, как часть стратегии перекладывания вины, — сказал Экерсли.

Он подчеркнул, что в этой войне есть только один агрессор. И именно российская сторона несет ответственность за ужасные зверства и преступления на украинской земле.

— И это Россия отправляет на смерть тысячи своих молодых людей. По оценкам, более 200 000 российских солдат были убиты или ранены в Украине, — добавил представитель Великобритании в ООН.

Экерсли отметил, что единственный путь к устойчивому миру для российского диктатора Владимира Путина — это прекратить незаконное вторжение и вывести свои войска из Украины.

По данным Генштаба ВСУ, за время войны РФ потеряла в Украине около 246 690 своих солдат.

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Война в Украине, Великобритания, Росія
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