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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Британії заявили, що 200 000 військових РФ було вбито або поранено в Україні

У Британії заявили, що 200 000 військових РФ було вбито або поранено в Україні
Фото: Getty Images

Представник Великої Британії в ООН Фергус Екерслі на засіданні Радбезу ООН заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 200 000 своїх військових.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

За словами дипломата, твердження Росії про те, що саме Україна несе будь-яку відповідальність за війну, абсурдна. Це проєкція поведінки самої російської держави.

– Понад сто років тому Зигмунд Фройд вигадав психологічну концепцію під назвою “проєкція”. Це передбачає заперечення негативних характеристик самого себе і хибне приписування їх іншим. Часто це робиться навмисно, як частина стратегії перекладання вини, — сказав Екерслі.

Він наголосив, що у цій війні є тільки один агресор. І саме російська сторона несе відповідальність за жахливі звірства та злочини на українській землі.

– І це Росія відправляє на смерть тисячі своїх молодих людей. За оцінками, понад 200 000 російських солдатів було вбито або поранено в Україні, – додав представник Великої Британії в ООН.

Екерслі зазначив, що єдиний шлях до сталого миру для російського диктатора Володимира Путіна — це припинити незаконне вторгнення та вивести свої війська з України.

За даними Генштабу ЗСУ, за час війни РФ втратила в Україні близько 246 690 своїх солдатів.

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Війна в Україні, Велика Британія, Росія
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