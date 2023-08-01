В Воздушных силах объяснили, почему не удалось уничтожить дроны Shahed, которыми атаковали Харьков

В ночь на 1 августа РФ атаковала Харьков пятью дронами типа Shahed.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

— Есть вопросы — вроде вчера сбили, позавчера не сбили. Такая ситуация, как с баллистическим и артиллерийским вооружением. Чем ближе к месту попадания от места пуска, тем больше у врага шансов совершить свои преступные действия, — сказал Игнат.

Он отметил, что Курская область очень близко к Харьковской области, фактически это прифронтовой регион. Поэтому не всегда удается уничтожать вражеские цели, особенно ночью.

В то же время представитель Воздушных сил отметил, что уровень сбивания вражеских беспилотников остается около 75%.

Отмечено, что РФ будет наращивать производство дронов. Страна-агрессор имеет поставки из Ирана, а также может делать БпЛА на своей территории.

В результате ночной атаки россиян на Харьков зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе. Разрушены два этажа, произошел пожар.

Еще три “прилета” зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание. Получил ранения 63-летний охранник.

Источник: телемарафон

Фото: Медиацентр Украина

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