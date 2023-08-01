У Повітряних силах пояснили, чому не вдалось знищити дрони Shahed, якими атакували Харків

У ніч проти 1 серпня РФ атакувала Харків п’ятьма дронами типу Shahed.

Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини.

– Є питання – начебто вчора збили, позавчора не збили. Така ситуація, як із балістичним та артилерійським озброєнням. Що ближче до місця влучання від місця пуску, то більше у ворога шансів вчинити свої злочинні дії, – сказав Ігнат.

Він зазначив, що Курська область дуже близько до Харківщини, фактично це прифронтовий регіон. Тому не завжди вдається знищувати ворожі цілі, особливо вночі.

Водночас речник Повітряних сил наголосив, що рівень збиття ворожих безпілотників залишається близько 75%.

Зазначено, що РФ буде нарощувати виробництво дронів. Країна-агресор має постачання з Ірану, а також може робити БпЛА на своїй території.

В результаті нічної атаки росіян на Харків зафіксоване влучання у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Зруйновано 2 поверхи, сталася пожежа.

Ще три “прильоти” зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля. Дістав поранення 63-річний охоронець.

Джерело: телемарафон

Фото: Медіацентр Україна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.