Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Повітряних силах пояснили, чому не вдалось знищити дрони Shahed, якими атакували Харків

Юрій Ігнат

У ніч проти 1 серпня РФ атакувала Харків п’ятьма дронами типу Shahed.

Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини.

– Є питання – начебто вчора збили, позавчора не збили. Така ситуація, як із балістичним та артилерійським озброєнням. Що ближче до місця влучання від місця пуску, то більше у ворога шансів вчинити свої злочинні дії, – сказав Ігнат.

Він зазначив, що Курська область дуже близько до Харківщини, фактично це прифронтовий регіон. Тому не завжди вдається знищувати ворожі цілі, особливо вночі.

Водночас речник Повітряних сил наголосив, що рівень збиття ворожих безпілотників залишається близько 75%.

Зазначено, що РФ буде нарощувати виробництво дронів. Країна-агресор має постачання з Ірану, а також може робити БпЛА на своїй території.

В результаті нічної атаки росіян на Харків зафіксоване влучання у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Зруйновано 2 поверхи, сталася пожежа.

Ще три “прильоти” зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля. Дістав поранення 63-річний охоронець.

Читайте також
На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
російські солдати військові

Джерело: телемарафон

Фото: Медіацентр Україна

Війна в Україні, Харків, Харківська область, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
зерновий коридор зерно
Що таке блекаут та чи загрожує він українцям
Відключення світла
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 01.08.2023
deepstatemap
Влучання в гуртожиток та територію спорткомплексу: деталі атаки Шахедів на Харків
У Повітряних силах пояснили, чому не вдалось знищити дрони Shahed, якими атакували Харків
Білорусь домовляється з Іраном про виробництво дронів Shahed на своїй території – ISW
У Повітряних силах пояснили, чому не вдалось знищити дрони Shahed, якими атакували Харків
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (01.08.2023)
У Повітряних силах пояснили, чому не вдалось знищити дрони Shahed, якими атакували Харків
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (31.07.2023)
У Повітряних силах пояснили, чому не вдалось знищити дрони Shahed, якими атакували Харків
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (31.07.2023)
У Повітряних силах пояснили, чому не вдалось знищити дрони Shahed, якими атакували Харків
Снаряд впав біля авто: начальник Херсонської МВА про обстріл РФ і порятунок життя жителя Херсону
обстріл Херсону
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь