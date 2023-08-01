ВСУ успешно отбили вражеские атаки в районе Берестового и Новоселовского
Накануне украинские защитники успешно отбили вражеские атаки восточнее Берестового на Харьковщине и возле Новоселовского на Луганщине.
На 524-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины стойко держат оборону на Купянском направлении.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы.
В районе Старомайорского на Шахтерском направлении российские оккупанты тщетно пытались восстановить утраченное положение.
На Запорожском направлении россияне все силы бросают на то, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских войск.
В то же время на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают наступательные операции, огневое поражение врага и закрепление на достигнутых рубежах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 524-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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