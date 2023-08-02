Будет тяжелая борьба — Пентагон о контрнаступлении Украины

В Пентагоне считают, что контрнаступление Украины будет тяжелым и длительным.

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

— Мы продолжаем видеть их (украинцев, — Ред.) контрнаступление вперед. Для них это была и будет тяжелая борьба, — сказал он.

Райдер также отметил комментарии главы Минобороны США Ллойда Остина, что “это будет марафон, а не спринт”.

В то же время генерал заверил, что Соединенные Штаты “будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется”.

— И поэтому мы снова сосредоточим внимание на общении с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что когда у них (Сил обороны Украины, — Ред.) возникнут потребности на поле боя, мы сможем их поддержать, — добавил он.

Ранее командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко выразил уверенность, что во время контрнаступления украинские военные найдут слабое место российских войск и осуществят прорыв “на каком-то направлении”.

Источник: Минобороны США

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