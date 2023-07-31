Найдем лазейку и совершим прорыв: командующий Нацгвардией о контрнаступлении

Во время контрнаступления Силы обороны Украины найдут слабое место российских войск и совершат прорыв “на каком-то направлении”.

Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью Украинской правде.

– Увидите, придет время, что мы на каком-то направлении сделаем прорыв. И не факт, что это будет там, где кто-то думает. Мы найдем лазеечку и зайдем, все будет нормально. И они лишатся многих наших территорий, — заявил он.

Пивненко объяснил, что самое главное во время этого наступления – ежедневное продвижение украинских военных, даже на несколько сотен метров в сутки. Каждый метр дается тяжело, в частности, из-за масштабного минирования территорий врагом.

Поэтому ожидать такой же молниеносной операции, которая была в Харьковской области, не стоит.

– Если мы идем вперед, это уже результат. Все же вспоминают о той операции на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр – это уже результат, – отметил командующий Нацгвардии.

Пивненко добавил, что наступление является самой тяжелой военной операцией, которую должны выполнять наиболее подготовленные и оснащенные подразделения. Он назвал проведение наступательной операции “высшим уровнем мастерства, который есть”.

Командующий Нацгвардией напомнил, что у РФ есть большие ресурсы для ведения войны. В то же время он убежден, что украинские защитники смогут дойти до границ 1991 года, однако на это “нужно время”.

С начала контрнаступательной операции ВСУ освободили на Юге Украины более 204 кв. км территорий, из них 12,6 кв. км – в течение последней недели.

На Бахмутском направлении освобожденная площадь составляет 37 кв. км (за неделю 2 кв. км).

Источник : Украинская правда

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.