Имеет убедительные характеристики: Резников показал 10-ю модель FPV-дрона, которая становится в эксплуатацию в ВСУ
Десятая модель FPV-дрона официально становится в эксплуатацию Вооруженных Сил Украины. Разработка имеет убедительные тактико-технические характеристики и новый масштаб производства.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, обнародовав фото с FPV-дроном.
— Этот FPV-дрон, как и другие модели, собирается в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. Следующий уровень — производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость снабжения армии при любых обстоятельствах, — написал министр.
Резников напомнил, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение / к эксплуатации более 30 моделей БпЛА различных типов — разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БпЛА как отдельная категория.
— Все это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно произойдет унификация. Сейчас мы действуем максимально гибко, чтобы все способные команды разработчиков и производителей имели возможность себя проявить, — отметил глава Минобороны.
По словам министра, в сентябре 2022 года по инициативе Минобороны были существенно упрощены процедуры принятия вооружения и военной техники в эксплуатацию.
— Формальности, которые раньше занимали до 2 лет, теперь мы проводим за считанные недели, в этом производителям помогает, в частности, Акселератор Министерства обороны. Демонстративно строить завод размером со стадион мы не будем. По крайней мере, не сейчас. Мы найдем асимметричное решение, враг его почувствует на поле боя, — добавил Резников.