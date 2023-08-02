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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Имеет убедительные характеристики: Резников показал 10-ю модель FPV-дрона, которая становится в эксплуатацию в ВСУ

Резніков
Фото: Минобороны

Десятая модель FPV-дрона официально становится в эксплуатацию Вооруженных Сил Украины. Разработка имеет убедительные тактико-технические характеристики и новый масштаб производства.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, обнародовав фото с FPV-дроном.

— Этот FPV-дрон, как и другие модели, собирается в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. Следующий уровень — производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость снабжения армии при любых обстоятельствах, — написал министр.

Резников напомнил, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение / к эксплуатации более 30 моделей БпЛА различных типов — разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БпЛА как отдельная категория.

— Все это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно произойдет унификация. Сейчас мы действуем максимально гибко, чтобы все способные команды разработчиков и производителей имели возможность себя проявить, — отметил глава Минобороны.

По словам министра, в сентябре 2022 года по инициативе Минобороны были существенно упрощены процедуры принятия вооружения и военной техники в эксплуатацию.

— Формальности, которые раньше занимали до 2 лет, теперь мы проводим за считанные недели, в этом производителям помогает, в частности, Акселератор Министерства обороны. Демонстративно строить завод размером со стадион мы не будем. По крайней мере, не сейчас. Мы найдем асимметричное решение, враг его почувствует на поле боя, — добавил Резников.

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Война в Украине, Дрони, Алексей Резников, Російська агресія
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