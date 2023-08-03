Госизмена и незаконное обогащение: НАБУ и САП завершили расследование в отношении Деркача

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению в государственной измене и незаконном обогащении в отношении народного депутата III-IX созывов Андрей Деркача.

В ведомствах не назвали имени фигуранта, но из описания дела, как отмечают СМИ, речь идет именно о Деркаче.

Открытые дела против него квалифицировали по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.

Следствие установило, что народный депутат в течение 2019-2022 годов получил не менее $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

— Деньги он отрабатывал через совершение различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также осложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО, — отметили в НАБУ.

В июне 2022 года СБУ разоблачила агентурную сеть ГРУ, в которую, в частности, входил Андрей Деркач. Отмечается, что в июле 2022 года во время ряда обысков НАБУ и САП обнаружили и изъяли материалы, которые свидетельствовали о длительной подрывной деятельности нардепа, его устойчивых связях с представителями РФ и коллаборационистами.

В сентябре ему заочно сообщили о подозрении, поскольку он скрывается от следствия. Он объявлен в розыск.

Источник : НАБУ

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