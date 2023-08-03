Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Всі очікують, що скажу щось погане: Харлан зізналася, що сказала Смірновій після перемоги
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ та САП завершили розслідування щодо Деркача

Деркач і Дубінський
Фото: УНІАН

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні щодо народного депутата III-IX скликань Андрій Деркача.

У відомствах не назвали імені фігуранта, але з опису справи, як зазначають ЗМІ, йдеться саме про Деркача.

Відкриті справи проти нього кваліфікували за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

Слідство встановило, що народний депутат упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

— Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й у публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО, – зазначили у НАБУ.

У червні 2022 року СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до якої, зокрема, входив Андрій Деркач. У липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність нардепа, його сталі зв’язки з представниками РФ та колаборантами.

У вересні йому заочно повідомили про підозру, оскільки він переховується від слідства. Він оголошений у розшук.

Читайте також
СБУ і ДБР проводять обшуки у нардепа Дубінського: що відомо
Дубінський

Джерело: НАБУ
Верховна Рада, НАБУ, Народний депутат, САП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Стефанчук про вибори: Будуть після перемоги, але потрібні зміни в законодавство
Руслан Стефанчук
В Україні працюють над правовим врегулюванням ШІ: Федоров розповів, як це допоможе у війні
Михайло Федоров
Справа Золотого мандарина: НАБУ оголосило в розшук екснардепа Логвинського
Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ та САП завершили розслідування щодо Деркача
ЦВК визнала Локтіонову обраним народним депутатом замість Арістова
Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ та САП завершили розслідування щодо Деркача
Прямий доказ для МКС: омбудсмен про звіт РФ щодо 700 тис. депортованих з України дітей
Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ та САП завершили розслідування щодо Деркача
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (02.08.2023)
Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ та САП завершили розслідування щодо Деркача
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)
Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ та САП завершили розслідування щодо Деркача
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)
Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ та САП завершили розслідування щодо Деркача
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (02.08.2023)
Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ та САП завершили розслідування щодо Деркача
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь