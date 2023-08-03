Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ та САП завершили розслідування щодо Деркача

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні щодо народного депутата III-IX скликань Андрій Деркача.

У відомствах не назвали імені фігуранта, але з опису справи, як зазначають ЗМІ, йдеться саме про Деркача.

Відкриті справи проти нього кваліфікували за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

Слідство встановило, що народний депутат упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

— Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й у публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО, – зазначили у НАБУ.

У червні 2022 року СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до якої, зокрема, входив Андрій Деркач. У липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність нардепа, його сталі зв’язки з представниками РФ та колаборантами.

У вересні йому заочно повідомили про підозру, оскільки він переховується від слідства. Він оголошений у розшук.

Джерело : НАБУ

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