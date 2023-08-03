Польша продлит запрет на украинскую агропродукцию, несмотря на решение Еврокомиссии

Польша не собирается пропускать сельхозпродукцию из Украины после 15 сентября, даже если решение об ограничении украинских агротоваров не примет Европейская комиссия.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш в интервью изданию PAP, к такому шагу могу прибегнуть и ряд других стран, соседствующих с Украиной.

— Даже если Европейская комиссия решит это не делать, мы закроем границу для украинских продуктов после 15 сентября. Полагаю, некоторые из пяти прифронтовых стран сделают то же самое. Это не против кого-то, а для заботы о благополучии фермеров, — заявил он.

Он не уточнил, о каких странах идет речь.

Министр говорит, что высказывания, сделанные украинской стороной, были “неуместными, но не спорными”.

— Мы будем твердо отстаивать интересы фермеров. Мы хотим и помогаем Украине, но благополучие польских фермеров является нашим приоритетом, — подчеркнул глава Минсельхоза Польши.

Напомним, по данным Польши, транзит украинского зерна в феврале 2023 года составлял 114 тыс. тонн, а в июне — 260 тыс. тонн. По мнению Варшавы, это является аргументом для продления запрета на экспорт пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника в пять стран, которые соседствуют с Украиной – Польшу, Венгрию, Болгарию, Словакию и Румынию.

Источники: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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