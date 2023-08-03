Эмоции взяли верх: из-за чего произошел обмен критическими заявлениями между Польшей и Украиной

Отношения Украины и Польши в последние дни приобрели определенные мрачные цвета из-за эмоциональных заявлений и действий дипломатов.

Ситуацию осложнило и то, что уже несколько месяцев идут споры из-за ограничений на импорт украинского зерна со стороны Польши.

Параллельно с этим, в Польше идет подготовка к парламентским выборам, которые должны состояться в октябре или ноябре 2023 года.

Что не поделили между собой Польша и Украина, почему политики говорят о слишком большом присутствии эмоций друг друга и как на это отреагировали президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда — читайте в материале на Фактах ICTV.

Заявление из Польши

Началом, как и в прошлый раз в ситуации с Великобританией, послужило заявление о недостаточной благодарности Украины со стороны главы офиса по вопросам международной политики в канцелярии президента Польши Марцина Пшидача.

Во время интервью польским СМИ 31 июля Пшидач заявил, что Украина должна больше ценить ту помощь и поддержку, которую оказывает Польша. Высказывания чиновника прозвучали в контексте ситуации с запретом на экспорт украинского зерна через Польшу и не касались общей ситуации. Он заявил, что Украина сегодня имеет большую поддержку от Польши, и поэтому “стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет”.

Следует заметить, что подобное заявление польского чиновника прозвучало вместе с обсуждением дальнейшего ограничения на агропродукцию из Украины. Сейчас Польша заблокировала импорт зерна из Украины и планирует продлить это ограничение 15 сентября, когда истекают сроки действующего запрета на импорт. Украина неоднократно давала негативную оценку такому решению западного соседа.

Первая реакция Украины

Уже в тот же день, после заявления Пшидача, поступил и ответ из Офиса президента Украины.

— Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение, что якобы Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция, — заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

Украинский чиновник также напомнил, что сегодня украинцы “отдают жизнь, в том числе за своих польских друзей”.

— Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует у тебя плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью, — добавил заместитель руководителя ОПУ.

Несмотря на уже имеющуюся реакцию из Офиса президента, украинское Министерство иностранных дел решило тоже отреагировать. Уже 1 августа в МИД Украины был вызван посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний Пшидача. В мире дипломатов вызов иностранного посла в МИД страны, в которой находится этот посол, является демаршем. Поэтому на действия украинского внешнеполитического ведомства в МИД Польши отреагировали зеркально и вызвали к себе посла Украины.

— Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми, — заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Заявления были сделаны публично, поэтому к их обсуждению присоединились пользователи в соцсетях, в том числе и политологи и другие эксперты.

Реакция политиков Польши

После того, как этот “спор” был широко распространен в публичном пространстве, его начали комментировать и другие политики из Польши. Стержневым в реакции польских политиков стало возмущение из-за вызова посла в МИД Украины.

Сначала генсек польской партии Право и справедливость (PiS) Кшиштоф Соболевский решил напомнить о том, что посол Польши был единственным, кто не покинул Киев в начале полномасштабного вторжения России.

— Вызов в МИД польского посла — это игра с огнем, а особенно 1 августа — это просто наглость и не может остаться без аналогичного ответа, — написал он в Twitter.

1 августа, о котором упомянул Соболевский, является важным днем для поляков, поскольку в эту дату отмечается годовщина Варшавского восстания, когда Польша пыталась дать сопротивление Третьему Рейху во время оккупации в рамках Второй мировой войны и освободить Варшаву с целью восстановления некоммунистической Польши.

Вместе с заявлением генсека правящей партии PiS прозвучали слова экс-главы правительства Польши Беаты Шидло, которая оценила реакцию МИД Украины как “странную”.

— Вместо того, чтобы возмущаться и делать абсурдные жесты и заявления, украинской власти стоит прислушаться к мыслям, которые звучат из Польши, — заявила Шидло.

Впоследствии появилась реакция высшего политического руководства Польши, а именно — действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого. Он заявил, что вызов посла в украинский МИД является ошибкой, “которых не должно быть”.

— В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, таких ошибок не должно быть, — написал глава правительства Польши.

Моравецкий добавил, что для Польши национальные интересы выше интересов других государств, поэтому Варшава не готова идти на уступки в этом вопросе.

Уже 2 августа МИД Польши также решил вмешаться и попытался подвести итоги вокруг этого обмена заявлениями. Так, заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский признал, что отношения Варшавы и Киева в последнее время “не самые лучшие”, в чем обвинил “представителей украинской власти” из-за их заявлений.

— Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда, — заявил Яблонский.

Слишком много эмоций: президентская реакция

Жаркая дискуссия, которая разгорелась из-за заявлений из обеих стран, заставила изменить риторику Украины и вмешаться в конфликт президента Владимира Зеленского.

В видеообращении по итогам 1 августа глава украинского государства поблагодарил Варшаву за оказанную поддержку и призвал стороны уменьшить эмоциональное напряжение.

— Украина бьется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Чрезвычайно ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы — от моря до моря. И ни одной трещинки в этом щите быть не может, — заявил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский также отметил, что Украина и Польша должны проявить единство и не обострять отношения из-за “политических мгновений”.

— Эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом — превыше всего, — добавил он.

Уже 2 августа с похожим заявлением выступил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. На своей странице в Twitter Данилов напомнил, что Украина и Польша имеют общую европейскую историю.

Секретарь СНБО заверил поляков, что народ Украины благодарен за помощь.

— Мы объединены общей европейской историей, миллионами родственных и дружеских связей и единой целью — уничтожение московского чудовища, которое посягнуло на нашу и вашу свободу, — написал он.

Данилов также вспомнил, что Польша “первой протянула Украине ружье и хлеб!”. В то же время чрезмерное количество эмоций секретарь СНБО связал с продолжающейся войной и назвал жаркую дискуссию между политиками из Польши и Украины “недоразумением”.

Кроме того, Данилов напомнил, что именно Польша предоставила первую партию оружия Украине после начала полномасштабного вторжения.

Совпадение обстоятельств еще и привело к тому, что 2 августа в Ужгороде началось двухдневное мероприятие, в рамках которого президент Владимир Зеленский обращался с установкой для ведения дальнейшей политики к украинским дипломатам. Во время этой конференции президент подчеркнул, что Украина благодарна за помощь, но ее вклад в безопасность тоже заслуживает благодарности.

— Украина умеет быть благодарной, и благодарна каждой стране, абсолютно всем людям, каждому народу, которые нам помогали. Но и наш вклад в общую безопасность заслуживает благодарности, — сказал он.

Примечательно, что несмотря на двухдневное обсуждение этой темы на самом высоком уровне, президент Польши Анджей Дуда, из администрации которого впервые прозвучало заявление польского чиновника о недостаточной благодарности Украины, не давал комментариев. По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, такое поведение польского лидера является политикой невмешательства.

Выборы в Польше в 2023 году

Также во время обращения к послам Владимир Зеленский напомнил, что “в последующие месяцы в разных странах состоятся выборы, что создает определенную сложную конъюнктуру. Нам нужно понимание, которое преодолевает любую такую политическую внутреннюю конъюнктуру”. Президент не уточнил, о каких странах идет речь, впрочем именно в октябре или ноябре в Польше должны состояться парламентские выборы.

— Как послы Украины, вы должны охлаждать эмоции, когда они слишком сильно бушуют в политике соседей. Охлаждать, но не быть немыми, — отметил Владимир Зеленский, делая установки для дальнейшей работы дипломатов.

С грядущими выборами в парламенте Польши, в рамках чего будет переизбираться весь состав польских Сейма и Сената, связывает это и украинский политолог Владимир Фесенко.

В комментарии Фактам ICTV Фесенко говорит, что напряжение, которое возникло, связано с рядом причин. Кроме экономической составляющей, в рамках которой идут споры относительно дальнейших планов Варшавы продлить ограничения на экспорт зерна из Украины, Фесенко называет и парламентские выборы.

Последние выборы в парламент Польши состоялись в 2019 году, в результате них было избрано большинство в Сейм во главе с правящей партией Право и справедливость, хотя и с меньшинством в Сенате.

— Проблема экспорта украинского зерна — это проблема, которая возникла не сегодня, а несколько месяцев назад. Реагируют (на эту проблему, — Ред.) не только (польские, — Ред.) фермеры, но реагируют и отдельные представители польской власти. Безусловно, они отражают определенные настроения польского общества, и у фермеров, которые видят конкуренцию с украинским зерном на польских рынках. Более важным является фактор выборов, потому что в Польше приближаются парламентские выборы. Реакция этого польского чиновника (Марцина Пшидача, — Ред.), который допустил, на мой взгляд, некорректное и популистское высказывание… Думаю, что это было сделано именно в предвыборном контексте, — заявил он.

По мнению украинского политолога, сложно сказать о личных мотивах Пшидача, когда он делал это заявление, но “очевидно, что это игра на определенную часть польского электората, тех самых фермеров”, что было сделано в предвыборном контексте.

— В польской правящей партии как раз консервативный электорат, в частности те же фермеры. Плюс люди с консервативными взглядами, в том числе и те, кто помнит о Волыни (Волынская трагедия, — Ред.) и о других претензиях к Украине. К сожалению, эти темы были расконсервированы. Это, на мой взгляд, сейчас неуместно. Партийные и личностные интересы взяли верх над интересами национальными, — сказал Фесенко.

Что говорят эксперты

Владимир Фесенко считает, что после заявлений Марцина Пшидача была “неадекватная жесткая” реакция украинского МИД, когда во внешнеполитическое ведомство был вызван посол.

По его словам, ответ Украины должен был происходить на том же уровне. Например, на слова Пшидача должен был отреагировать советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, но не заместитель руководителя ОПУ и не вызов посла Польши в МИД.

Политолог считает, что вызов посла уместен, когда есть существенная проблемная ситуация, поскольку такой шаг является дипломатическим демаршем.

— Началась цепная реакция. Это не очень приятно для обеих стран, потому что эмоции взяли верх, — добавил он.

По словам Фесенко, на жаркую дискуссию между обеими странами также влияет такой политико-психологический знаменатель, как усталость от войны.

— Она (усталость от войны, — Ред.) проявляется внутри нашего общества, проявляется у многих наших партнеров и проявляется даже у дипломатов, которые должны контролировать свои эмоции. Усталость от войны проявляется в чрезмерных эмоциях. Сейчас эмоции взяли верх. Эмоции сейчас надо прекратить и преодолеть, — говорит он.

По мнению политолога, сейчас между Украиной и Польшей необходимо улучшить коммуникацию, чего будет достаточно. Например, неформальные переговоры на уровне двух министров иностранных дел. А если этого мало — публично, на уровне президентов.

В то же время экс-посол Польши в Украине Ян Пекло в комментарии BBC заявил, что Киеву с самого начала не стоило эмоционально реагировать.

— Можно было решить этот вопрос другим способом. Возникшая ситуация не производит хорошего впечатления, она не несет никакого конструктива, поскольку не решает проблему, а лишь демонстрирует ее наличие, — сказал дипломат в комментарии ВВС.

По словам дипломата, имеющаяся проблема ограничения импорта зерна из Украины должна решаться другим способом, но точно не вызывать по очереди послов и “вносить эскалацию в отношения”.

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