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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Польща продовжить заборону на українську агропродукцію попри рішення Єврокомісії

зерно
Фото: Pexels

Польща не збирається пропускати сільгосппродукцію з України після 15 вересня, навіть якщо рішення про обмеження українських агротоварів не ухвалить Європейська Комісія.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш в інтерв’ю виданню PAP, до такого кроку може вдатися і низка інших країн, які є сусідами з Україною.

– Навіть якщо Європейська Комісія вирішить цього не робити, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Вважаю, деякі з п’яти прифронтових країн зроблять те саме. Це не проти когось, а для турботи про добробут фермерів, – заявив він.

Він не уточнив, про які країни йдеться.

Міністр каже, що твердження, зроблені українською стороною, були “недоречними, але не спірними”.

– Ми будемо твердо відстоювати інтереси фермерів. Ми хочемо і допомагаємо Україні, але благополуччя польських фермерів є нашим пріоритетом, – підкреслив глава Мінсільгоспу Польщі.

Нагадаємо, за даними Польщі, транзит українського зерна в лютому 2023 року становив 114 тис. тонн, а в червні – 260 тис. тонн. На думку Варшави, це є аргументом для продовження заборони на експорт пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику до п’яти країн, що є сусідами з Україною – Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії.

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Польща продовжить заборону на українську агропродукцію попри рішення Єврокомісії

Джерела: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Єврокомісія, Агробізнес, Війна в Україні, Експорт, Польща
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