Шмыгаль сообщил, в какую сумму Украине обходится война
Годовые государственные расходы на Силы обороны Украины составляют около 2 трлн грн.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— В мирное время доходная часть бюджета Украины составляла 1,3 трлн грн. Сегодня на Вооруженные силы мы в бюджете закладывали 1,3 трлн грн, за год выделили еще 509 млрд грн, сейчас еще будем выделять порядка такой суммы. Фактически, Вооруженные силы, война стоят Украине сегодня около 2 трлн грн, — сказал Шмыгаль на конференции послов Украины в четверг.
Премьер-министр подчеркнул, что другие средства Украина получает от партнеров, а также за счет грантов и кредитов.
Недавно Шмыгаль сообщал, что за первые полгода 2023-го правительство выделило 672 млрд грн на оборонные нужды, в частности на зарплаты военным, закупку вооружения и укомплектование бойцов ВСУ всем необходимым.
По его словам, за первые шесть месяцев текущего года абсолютно все налоги граждан и бизнеса составляют 600 млрд грн.