Шмыгаль сообщил, в какую сумму Украине обходится война

Годовые государственные расходы на Силы обороны Украины составляют около 2 трлн грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— В мирное время доходная часть бюджета Украины составляла 1,3 трлн грн. Сегодня на Вооруженные силы мы в бюджете закладывали 1,3 трлн грн, за год выделили еще 509 млрд грн, сейчас еще будем выделять порядка такой суммы. Фактически, Вооруженные силы, война стоят Украине сегодня около 2 трлн грн, — сказал Шмыгаль на конференции послов Украины в четверг.

Премьер-министр подчеркнул, что другие средства Украина получает от партнеров, а также за счет грантов и кредитов.

Недавно Шмыгаль сообщал, что за первые полгода 2023-го правительство выделило 672 млрд грн на оборонные нужды, в частности на зарплаты военным, закупку вооружения и укомплектование бойцов ВСУ всем необходимым.

По его словам, за первые шесть месяцев текущего года абсолютно все налоги граждан и бизнеса составляют 600 млрд грн.

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