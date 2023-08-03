Шмигаль повідомив, в яку суму Україні обходиться війна

Річні державні витрати на Сили оборони України становлять близько 2 трлн грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– У мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трлн грн. Сьогодні на Збройні сили ми в бюджеті закладали 1,3 трлн грн, за рік виділили ще 509 млрд грн, зараз ще виділятимемо близько такої суми. Фактично, Збройні сили, війна коштують Україні сьогодні близько 2 трлн грн, – сказав Шмигаль на конференції послів України в четвер.

Прем’єр-міністр наголосив, що інші кошти Україна отримує від партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.

Нещодавно Шмигаль повідомляв, що за перші пів року 2023-го уряд виділив 672 млрд грн на оборонні потреби, зокрема на зарплати військовим, закупівлю озброєння та укомплектування бійців ЗСУ всім необхідним.

За його словами, за перші шість місяців поточного року абсолютно всі податки громадян та бізнесу становлять 600 млрд грн.

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