Каждая копейка идет на ВСУ. Шмигаль рассказал, сколько средств выделили на оборону в первой половине 2023 года

За первые полгода 2023-го украинское правительство выделило 672 млрд грн на оборонные нужды, в том числе на зарплаты военным, закупку вооружения и укомплектование бойцов ВСУ всем необходимым.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что за первые шесть месяцев этого года абсолютно все налоги граждан и бизнеса составили 600 млрд грн.

– То есть каждую гривну и каждую копейку, которую граждане Украины платят в бюджет, мы сразу направляем на зарплаты военных, технику, оружие, дроны, боеприпасы и другое обеспечение нашей армии, – сказал Шмыгаль.

Также премьер обратился к руководителям местных и центральных властей с призывом с умом использовать бюджетные средства и направлять их на оборону и восстановление поврежденных от ракетных ударов РФ объектов инфраструктуры.

– Все расходы, которые сегодня не ко времени, прошу отложить. Это вопрос здравого смысла и понимания приоритетов. Мы не раз говорили о необходимости привлечения внебюджетного партнерского финансирования. Сегодня весь цивилизованный мир нас поддерживает, это позволяет нам реализовывать реформы и проекты без бюджетного финансирования, – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в 2022 году украинское правительство выделило на безопасность и оборону 1 536,6 млрд грн. В частности, выдачу средств удалось увеличить благодаря внесению изменений в закон о госбюджете на 928,8 млрд грн и резервному фонду на 302,8 млрд грн.

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