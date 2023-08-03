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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У липні диверсанти чотири рази намагалися проникнути в Україну з півночі – Наєв

У липні диверсанти чотири рази намагалися проникнути в Україну з півночі – Наєв

Протягом липня у смузі відповідальності Північного угруповання військ було виявлено та зупинено чотири спроби проникнення на територію України російських диверсійних розвідувальних груп.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Інциденти відбувались у темну пору доби на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей.

Наєв зазначив, що у заходах протидії ДРГ активну участь брали не лише прикордонники, а й підрозділи Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, мінометні розрахунки, протидиверсійні  резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа.

– Наразі на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів, – додав командувач.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська марно намагалися відновити втрачене положення на двох напрямках фронту: західніше від Курдюмівки та Кліщіївки, а також південніше від Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку.

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Джерело, фото: Сергій Наєв

Війна в Україні, Сергій Наєв
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