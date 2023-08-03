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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ не смогла восстановить утраченное положение по двум направлениям фронта – Генштаб ВСУ

російські солдати
Фото: Depositphotos

Накануне российские войска тщетно пытались восстановить утраченное положение сразу на двух направлениях фронта.

Так, не имели успеха такие попытки западнее Курдюмовки и Клещеевки, а также южнее Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении.

Курдюмівка, Кліщіївка, Андріївка

Курдюмівка, Кліщіївка, Андріївка

К слову, то, что Силы обороны Украины заставили российских оккупантов отойти с позиций к югу от Андреевки, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали утром 2 августа.

Не смогли захватчики восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного на Шахтерском направлении.

Урожайне

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На Марьинском направлении Силы обороны в данный момент продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

На Запорожском направлении российские захватчики стремятся во что бы то ни стало помешать продвижению украинских войск.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 526-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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