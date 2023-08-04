Военкома Смирнова, который во время войны стал долларовым миллионером, отправили на передовую
В Одесской области разоблачили еще одного скандального военкома, на этот раз в городе Южный. Егора Смирнова, который за время полномасштабной войны стал долларовым миллионером, а также его друзей, которых он пригрел в ТЦК, отправили на фронт.
Об этом сообщают в Одесском областном территориальном центре комплектования.
На днях в социальных сетях появилась информация, что за полтора года войны депутат и военком из города Южный — Смирнов — стал долларовым миллионером, а также устроил в свой ТЦК двух своих близких друзей.
В областном ТЦК отреагировали и осудили незаконное обогащение и злоупотребление Смирновым и его приспешниками должностными полномочиями и отправили их на передовую.
– Реагируя на общественный резонанс и в рамках общих мероприятий по выравниванию боевой нагрузки на личный состав, все трое вышеупомянутых военнослужащих роты охраны территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Южный переведены для дальнейшей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже, – говорится в сообщении.
Согласно обнародованной информации, за время войны южненский военком приобрел:
- коммерческую недвижимость общей площадью почти 500 кв.м;
- гектары земли на побережье Черного моря;
- стоянку для авто 938,7 кв.м.
Также Смирнов владеет группой нежилых помещений общей площадью 348.1 кв.м. Все это оценивается в более чем $1 млн. Сейчас делом занимается Государственное бюро расследования.
Ранее мы рассказывали, что в мае ГБР открыло дело против главы Одесского областного ТЦК Евгения Борисова по подозрению в том, что он продавал документы, которыми определялась непригодность к армии, а жена Борисова во время войны успела приобрести элитный автомобиль. Кроме того, родственники военкома купили себе недвижимость и автомобили в Испании на миллионы долларов.
После этого скандала Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) инициировало проверки работников ТЦК и СП по всей стране, а также их родственников и ближайших друзей.
Фото: скриншот с видео