Военкома Смирнова, который во время войны стал долларовым миллионером, отправили на передовую

В Одесской области разоблачили еще одного скандального военкома, на этот раз в городе Южный. Егора Смирнова, который за время полномасштабной войны стал долларовым миллионером, а также его друзей, которых он пригрел в ТЦК, отправили на фронт.

Об этом сообщают в Одесском областном территориальном центре комплектования.

На днях в социальных сетях появилась информация, что за полтора года войны депутат и военком из города Южный — Смирнов — стал долларовым миллионером, а также устроил в свой ТЦК двух своих близких друзей.

В областном ТЦК отреагировали и осудили незаконное обогащение и злоупотребление Смирновым и его приспешниками должностными полномочиями и отправили их на передовую.

– Реагируя на общественный резонанс и в рамках общих мероприятий по выравниванию боевой нагрузки на личный состав, все трое вышеупомянутых военнослужащих роты охраны территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Южный переведены для дальнейшей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже, – говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, за время войны южненский военком приобрел:

коммерческую недвижимость общей площадью почти 500 кв.м;

гектары земли на побережье Черного моря;

стоянку для авто 938,7 кв.м.

Также Смирнов владеет группой нежилых помещений общей площадью 348.1 кв.м. Все это оценивается в более чем $1 млн. Сейчас делом занимается Государственное бюро расследования.

Ранее мы рассказывали, что в мае ГБР открыло дело против главы Одесского областного ТЦК Евгения Борисова по подозрению в том, что он продавал документы, которыми определялась непригодность к армии, а жена Борисова во время войны успела приобрести элитный автомобиль. Кроме того, родственники военкома купили себе недвижимость и автомобили в Испании на миллионы долларов.

После этого скандала Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) инициировало проверки работников ТЦК и СП по всей стране, а также их родственников и ближайших друзей.

Фото: скриншот с видео

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