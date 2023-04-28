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Валентина Летяк, редактор ленты

Засиделись на местах. Большинство военкомов отправят на фронт — Резников

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

По рекомендации президента большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправят на фронт.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в Military Меԁіа Center.

— Одна из рекомендаций президента Украины Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному — подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт, — подчеркнул он.

По его словам, на их места будут назначать раненых военнослужащих, которые знают, как правильно выполнять работу по продолжению мобилизационных мероприятий.

Какие категории граждан не подпадают под мобилизацию в Украине — читайте в материале Фактов ICTV.

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Засиделись на местах. Большинство военкомов отправят на фронт — Резников

Война в Украине, ВСУ, Міноборони України, мобілізація, Алексей Резников, Призов, Російська агресія
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