Валентина Летяк, редактор ленты
Засиделись на местах. Большинство военкомов отправят на фронт — Резников
По рекомендации президента большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправят на фронт.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в Military Меԁіа Center.
— Одна из рекомендаций президента Украины Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному — подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт, — подчеркнул он.
По его словам, на их места будут назначать раненых военнослужащих, которые знают, как правильно выполнять работу по продолжению мобилизационных мероприятий.
Какие категории граждан не подпадают под мобилизацию в Украине — читайте в материале Фактов ICTV.
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