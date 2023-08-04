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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Військкома Смирнова, який під час війни став доларовим мільйонером, відправили на передову

воєнком Смирнов

На Одещині викрили ще одного скандального військкома, цього разу в місті Южне. Єгора Смирнова, який за час повномасштабної війни став доларовим мільйонером, а також його друзів, яких він пригрів у ТЦК, відправили на фронт. 

Про це повідомляють в Одеському обласному територіальному центрі комплектування.

Днями в соціальних мережах з’явилася інформація, що за півтора року війни депутат та військком з міста Южне – Смирнов – став доларовим мільйонером, а також влаштував до свого ТЦК двох своїх близьких друзів. 

В обласному ТЦК відреагували та засудили незаконне збагачення і зловживання Смирновим та його поплічниками посадовими повноваженнями й відправили їх на передову.

– Реагуючи на суспільний резонанс і в рамках загальних заходів із вирівнювання бойового навантаження на особовий склад, всіх трьох вищезгаданих військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Южне переведено для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі, – йдеться у повідомленні. 

Згідно з оприлюдненою інформацією, за час війни южненський військком придбав:

  • комерційну нерухомість загальною площею майже 500 кв.м;
  • гектари землі на узбережжі Чорного моря;
  • стоянку для авто 938,7 кв.м.

Також Смирнов володіє групою нежитлових приміщень загальною площею 348.1 кв.м. Все це оцінюється у більш ніж $1 млн. Нині справою займається Державне бюро розслідування.

Раніше ми розповідали, що у травні ДБР відкрило справу проти очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова за підозрою в тому, що він продавав документи, якими визначалась непридатність до армії, а дружина Борисова під час війни встигла придбати елітний автомобіль. Крім того, родичі військкома купили собі нерухомість та автомобілі в Іспанії на мільйони доларів, з’ясували журналісти.

Після цього скандалу Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ініціювало перевірки працівників ТЦК та СП по всій країні, а також їхніх родичів та найближчих друзів.

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Фото: скриншот з відео

Війна в Україні, ДБР, Корупціонери, Одеська область
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