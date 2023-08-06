В случае угрозы самолеты передислоцируют в другие места. Игнат об атаке на аэродром в Староконстантинове

После очередного вражеского обстрела аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в случае рисков прилетов летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона Единые новости.

– Не впервые атакуется этот аэродром. Там штатное место базирования бригады тактической авиации. Но авиация у нас довольно-таки мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства, – сказал Игнат отвечая на вопросы ведущих.

Он отметил, что врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию.

– Я думаю, наши летчики покажут им в ближайшее время, где раки зимуют, – подчеркнул спикер.

Напомним, в ночь на 5 августа во время воздушной тревоги российские военные атаковали Хмельницкую область. Прозвучала серия взрывов в одной из общин. В Воздушных силах заявили, что главной целью был аэродром в Староконстантинове.

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