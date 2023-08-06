Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В случае угрозы самолеты передислоцируют в другие места. Игнат об атаке на аэродром в Староконстантинове

пілот ЗСУ
Фото: УНИАН

После очередного вражеского обстрела аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в случае рисков прилетов летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона Единые новости.

– Не впервые атакуется этот аэродром. Там штатное место базирования бригады тактической авиации. Но авиация у нас довольно-таки мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства, – сказал Игнат отвечая на вопросы ведущих.

Он отметил, что врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию.

– Я думаю, наши летчики покажут им в ближайшее время, где раки зимуют, – подчеркнул спикер.

Напомним, в ночь на 5 августа во время воздушной тревоги российские военные атаковали Хмельницкую область. Прозвучала серия взрывов в одной из общин. В Воздушных силах заявили, что главной целью был аэродром в Староконстантинове.

Читайте также
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Пожежа на елеваторі в Старокостянтинові 6 серпня 2023

Повітряні сили України, Ракетные удары России, Хмельницкая область, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Пожежа на елеваторі в Старокостянтинові 6 серпня 2023
В Воздушных силах рассказали, запускали ли вчера россияне ракеты с территории Беларуси
Юрій Ігнат
Каждый из 14 тыс. вылетов – героический: Зеленский и Залужный поздравили защитников неба
Повітряні сили ЗСУ, авіація України
Все должно работать безупречно: Игнат рассказал, как Украина готовится принимать F-16
винищувачі F-16
Пилоты уже планируют, как будут уничтожать врага на F-16: интервью с Юрием Игнатом
Юрій Ігнат
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (06.08.2023)
В случае угрозы самолеты передислоцируют в другие места. Игнат об атаке на аэродром в Староконстантинове
Окопы на пляже: туристический сезон в Крыму безвозвратно испорчен
В случае угрозы самолеты передислоцируют в другие места. Игнат об атаке на аэродром в Староконстантинове
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя
В случае угрозы самолеты передислоцируют в другие места. Игнат об атаке на аэродром в Староконстантинове
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь