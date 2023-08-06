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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Двоє дітей залишилися без батька: під час ліквідації наслідків атаки на Старокостянтинів загинув рятувальник

Двоє дітей залишилися без батька: під час ліквідації наслідків атаки на Старокостянтинів загинув рятувальник

Під час ліквідації наслідків російської ракетної атаки на Старокостянтинів Хмельницької області загинув рятувальник. В нього залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

Про це повідомляють у Хмельницькій ОВА.

– Хмельниччина втратила Героя! Сьогодні вночі, під час ліквідації наслідків ворожої атаки, загинув житель Старокостянтинівської громади Сергій Лисюк. Без батька залишилися двоє маленьких дітей. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Героя! Герої не вмирають! Вони продовжують тримати небо над нами, – сказав перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Нагадаємо, з вечора 5 серпня до ранку 6 серпня Хмельницька область витримала три хвилі масованих атак. 

У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в кількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні. Також зайнялося на території елеватора на складі відходів кукурудзи.

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пілот ЗСУ

Фото: Хмельницька ОВА

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Хмельницька область
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