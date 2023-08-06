На Хмельниччині знову лунають вибухи – ОВА
Вночі 6 серпня під час масованої ракетної атаки РФ на Хмельниччині пролунала серія вибухів. Працює ППО.
Інформацію підтвердили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.
О 04:30 моніторингові Telegram-канали повідомили про повторні вибухи в області, зокрема в Старокостянтинові.
Нагадаємо, що ворог атакував Хмельниччину і вдень 5 серпня.
Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках.
Також вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, у приміщенні автовокзалу та комерційному приміщенні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-у добу.
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