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Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Хмельниччині знову лунають вибухи – ОВА

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

Вночі 6 серпня під час масованої ракетної атаки РФ на Хмельниччині пролунала серія вибухів. Працює ППО.

Інформацію підтвердили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

О 04:30 моніторингові Telegram-канали повідомили про повторні вибухи в області, зокрема в Старокостянтинові.

Нагадаємо, що ворог атакував Хмельниччину і вдень 5 серпня.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках.

Також вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, у приміщенні автовокзалу та комерційному приміщенні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Хмельницька область
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