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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не дошла от подруги домой: на Ровненщине полицейского подозревают в убийстве женщины

Не дошла от подруги домой: на Ровненщине полицейского подозревают в убийстве женщины
Фото: Нацполиция

В Ровенской области посреди дороги нашли мертвой 64-летнюю женщину. Вероятно, ее сбил полицейский и бросил умирать.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

По данным следствия, в селе Моквин бывшего Березновского района Ровенской области в ночь на 6 августа нашли тело 64-летней женщины. Она 5 августа около 21:30 вышла от подруги домой, однако так и не дошла. Ее тело обнаружили на обочине дороги.

Полиция установила, что ее сбил неизвестный автомобиль — на месте следователи обнаружили и собрали доказательства, которые могут свидетельствовать о наезде транспортного средства на пешехода.

Ориентировочно в десятке метров следователи нашли также мобильный телефон и обувь потерпевшей.

— В результате комплекса проведенных розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителям удалось разыскать транспортное средство и водителя. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции, который находился вне службы и двигался на частном автомобиле, — сообщили в полиции.

О смертельном ДТП правоохранители сообщили в ГБР.

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Источник: Нацполиция
ДТП, поліцейські, Ровенская область, Смерть
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