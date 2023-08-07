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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Не дійшла від подруги додому: на Рівненщині поліцейського підозрюють у вбивстві жінки

Не дійшла від подруги додому: на Рівненщині поліцейського підозрюють у вбивстві жінки
Фото: Нацполіція

У Рівненській області посеред дороги знайшли мертвою 64-річну жінку. Ймовірно, її збив поліцейський і кинув помирати.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, у селі Моквин колишнього Березнівського району Рівненської області у ніч проти 6 серпня знайшли тіло 64-річної жінки. Вона 5 серпня близько 21:30 вийшла від подруги додому, проте так і не дійшла. Її тіло виявили на узбіччі дороги.

Поліція встановила, що її збив невідомий автомобіль – на місці слідчі виявили та зібрали докази, які можуть свідчити про наїзд транспортного засобу на пішохода.

Орієнтовно за десяток метрів слідчі знайшли також мобільний телефон та взуття потерпілої.

– У результаті комплексу проведених розшукових заходів та слідчих дій правоохоронцям вдалося розшукати транспортний засіб та водія. Ним виявився співробітник одного із відділень поліції, який перебував поза службою і рухався приватним автомобілем, – повідомили у поліції.

Про смертельну ДТП правоохоронці повідомили до ДБР.

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Джерело: Нацполіція
ДТП, поліцейські, Рівненська область, Смерть
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