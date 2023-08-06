В Воздушных силах рассказали, запускали ли вчера россияне ракеты с территории Беларуси

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время массированной атаки РФ на Украину, вероятно, ракеты могли лететь через территорию Беларуси.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что возможный пуск был из района российского Тамбова самолета МиГ-31, и пролет мог быть через территорию Беларуси. Сейчас эта информация уточняется.

— Но был замечен пролет воздушных целей именно через Беларусь. Это уже не впервые, поэтому ничего удивительного нет, — добавил он.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что во время массированного ракетного удара РФ, который начался еще вечером 5 августа, удалось уничтожить 57 воздушных целей.

Всего за несколько атак с вечера 5 августа до утра 6 августа войска РФ применили 70 средств воздушного нападения.

Источник: телемарафон

Фото: Медиацентр Украина

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