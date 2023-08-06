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Татьяна Забожко, редактор ленты

Каждый из 14 тыс. вылетов – героический: Зеленский и Залужный поздравили защитников неба

Повітряні сили ЗСУ, авіація України
Фото: Офис президента

6 августа, в День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, защитников неба поздравили президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Глава государства отмечает: гордится нашими героями неба.

– Уже более 14 тыс. боевых вылетов нашей авиации за время войны. Каждый – это героизм. Каждый – это результат для Украины. Каждый – это приближение нашей победы, – заметил Владимир Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех воинов украинских Воздушных сил – воинов-авиаторов, зенитчиков, специалистов радиотехнических войск.

– Слава вам! Слава Украине! – добавил глава государства.

Боевых побратимов поздравил и главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный поблагодарил защитников за стойкость, бдительность и преданность делу защиты украинского неба.

Напомним, что первое поздравление в адрес защитников неба 6 августа поступило от командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Командующий ВС поблагодарил коллег за защиту неба от российского вторжения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Повітряні сили України
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