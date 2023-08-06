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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Повітряних силах розповіли, чи запускали вчора росіяни ракети з території Білорусі

Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час масованої атаки РФ на Україну, ймовірно, ракети могли летіти через територію Білорусі.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Ігнат зазначив, що можливий пуск був з району російського Тамбова літака Міг -31, і проліт міг бути через територію Білорусі. Наразі ця інформація уточнюється.

– Але було помічено проліт повітряних цілей саме через Білорусь. Це вже не вперше, тому нічого дивного немає, – додав він.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що під час масованого ракетного удару РФ, який почався ще увечері 5 серпня, вдалось знищити 57 повітряних цілей. 

Всього за кілька атак із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня війська РФ застосували 70 засобів повітряного нападу.

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Джерело: телемарафон

Фото: Медіацентр Україна

Війна в Україні, Повітряні сили України
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