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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты в Чаплинку привезли два грузовика своих погибших — Генштаб

російські окупанти
Фото: Getty Images

Во временно оккупированный населенный пункт Чаплинка Херсонской области в местный морг россияне привезли два грузовика с телами военнослужащих армии РФ.

Оккупантов захоронили на двух локациях.

В Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, две артсистемы на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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