Оккупанты в Чаплинку привезли два грузовика своих погибших — Генштаб
Во временно оккупированный населенный пункт Чаплинка Херсонской области в местный морг россияне привезли два грузовика с телами военнослужащих армии РФ.
Оккупантов захоронили на двух локациях.
В Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, две артсистемы на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.Анастасия Кожушко