Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
У разі застосування ядерної зброї Росією змін у сигналі тривоги не буде – Ігнат
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти в Чаплинку привезли дві вантажівки своїх загиблих – Генштаб

російські окупанти
Фото: Getty Images

В тимчасово окупований населений пункт Чаплинка Херсонської області до місцевого моргу росіяни привезли дві вантажівки з тілами військовослужбовців армії РФ.

Окупантів поховали на двох локаціях.

У Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: два пункти управління, два райони зосередження особового складу, дві артсистеми на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Переговори у Джидді щодо української формули миру вказують на зростання міжнародного впливу Саудівської Аравії – експерти
Ер-Ріяд
Карта бойових дій на 07.08.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Присутність Китаю на саміті у Джидді свідчить про те, що РФ стає все більш ізольованою – FT
Окупанти в Чаплинку привезли дві вантажівки своїх загиблих – Генштаб
Є лише окуповані території України, які скоро звільнять: Подоляк відповів Пєскову
Михайло Подоляк
Атака РФ дронами по Харківській і Херсонській областях: 530-й день війни
Окупанти в Чаплинку привезли дві вантажівки своїх загиблих – Генштаб
Відео
Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.08.2023)
Окупанти в Чаплинку привезли дві вантажівки своїх загиблих – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.08.2023)
Окупанти в Чаплинку привезли дві вантажівки своїх загиблих – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.08.2023)
Окупанти в Чаплинку привезли дві вантажівки своїх загиблих – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.08.2023)
Окупанти в Чаплинку привезли дві вантажівки своїх загиблих – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь