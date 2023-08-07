Окупанти в Чаплинку привезли дві вантажівки своїх загиблих – Генштаб
В тимчасово окупований населений пункт Чаплинка Херсонської області до місцевого моргу росіяни привезли дві вантажівки з тілами військовослужбовців армії РФ.
Окупантів поховали на двох локаціях.
У Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: два пункти управління, два райони зосередження особового складу, дві артсистеми на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.