Окупанти в Чаплинку привезли дві вантажівки своїх загиблих – Генштаб

В тимчасово окупований населений пункт Чаплинка Херсонської області до місцевого моргу росіяни привезли дві вантажівки з тілами військовослужбовців армії РФ.

Окупантів поховали на двох локаціях.

У Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: два пункти управління, два райони зосередження особового складу, дві артсистеми на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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