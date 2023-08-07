Поставки оружия и зерновой коридор: Зеленский провел совещание с военными и министрами

В понедельник, 7 августа, президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, в котором приняли участие военные, разведчики и министры.

Как отметил глава государства, среди ключевых тем: ситуация на фронте; поставки и производство вооружения; борьба с предателями в Украине, российские обстрелы гражданской инфраструктуры и зерновой коридор.

Так, с докладом выступил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он рассказал о текущей ситуации на фронте: напряженных наступательных и оборонных операциях.

В Министерстве обороны отчитались о поступлении военной техники и боеприпасов. Ведомство озвучило календарь дальнейших поставок на близкую и среднюю перспективу.

Во время совещания речь шла и о собственном производстве вооружений и боеприпасов, ликвидации бюрократии в этой сфере.

– ГУР и Служба внешней разведки Украины довели к сведению данные, полученные из России. Понимаем ближайшие планы врага. Глава СБУ (Василий. — Ред.) Малюк отчитался о борьбе с предателями в Украине, — подчеркнул Зеленский.

Министр внутренних дел Игорь Клименко и заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба рассказали об атаках РФ на гражданские объекты, а также о ликвидации последствий и помощи людям.

Одной из тем было и продолжение Черноморской зерновой инициативы (функционирования зернового коридора). По словам Зеленского, к исполнению готовятся некоторые решения Ставки верховного главнокомандующего. Какие именно – президент не уточнил.

4 августа Владимир Зеленский провел трехчасовое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждалась ситуация на фронте, зерновой коридор, развитие военно-промышленного комплекса и применение высокоточного оружия.

Источник: Telegram Владимира Зеленского

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