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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Постачання зброї та зерновий коридор: Зеленський провів нараду з військовими та міністрами

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У понеділок, 7 серпня, президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, в якій узяли участь військові, розвідники та міністри.

Як зазначив глава держави, серед ключових тем зустрічі: ситуація на фронті; постачання й виробництво озброєння; боротьба зі зрадниками в Україні, російські обстріли цивільної інфраструктури та зерновий коридор.

Так, із доповіддю виступив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він розповів про поточну ситуацію на фронті: напружені наступальні й оборонні операції.

В Міністерстві оборони відзвітували про надходження військової техніки та боєприпасів. Відомство озвучило календар подальших постачань на близьку й середню перспективу.

Під час наради йшлося і про власне виробництво озброєння та боєприпасів, ліквідацію бюрократії в цій сфері.

– ГУР і Служба зовнішньої розвідки України довели до відома дані, отримані з Росії. Розуміємо найближчі плани ворога. Голова СБУ (Василь. – Ред.) Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні, – наголосив Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба розповіли про атаки РФ на цивільні об’єкти, а також про ліквідацію наслідків і допомогу людям.

Однією з тем було й продовження Чорноморської зернової ініціативи (функціонування зернового коридору). За словами Зеленського, до виконання готуються деякі рішення Ставки верховного головнокомандувача. Які саме – президент не уточнив.

4 серпня Володимир Зеленський провів тригодинне засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорювалася ситуація на фронті, зерновий коридор, розвиток військово-промислового комплексу та застосування високоточної зброї.

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Джерело: Telegram Володимира Зеленського

Війна в Україні, Валерій Залужний, Володимир Зеленський, Державна зрада, Зброя для України, Офіс президента, Ракетні удари Росії, Розвідка, Чорноморська зернова ініціатива
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Анастасія Кожушко
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