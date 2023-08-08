Продовольствия хватит как для внутренних потребностей Украины, так и на экспорт — Шмыгаль

Украинского продовольствия хватит как для внутренних потребностей государства, так и на экспорт.

Об этом во время заседания правительства 8 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, украинские аграрии уже намолотили почти 16,6 млн тонн зерна, больше всего в Николаевской и Одесской областях.

— Благодаря самоотверженности украинских аграриев мы собираем второй урожай военного времени. За этими цифрами в миллионы тонн зерна стоит ежедневный тяжелый труд десятков тысяч людей, которые часто рискуют своей жизнью, — отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет одним из ключевых гарантов глобальной продовольственной безопасности. В этом государство рассчитывает на солидарность со стороны партнеров.

— Во-первых, нам нужно больше ПВО, чтобы лучше прикрыть наши порты, а особенно дунайский портовый кластер. Во-вторых, нам нужны устойчивые сухопутные логистические пути с высокой пропускной способностью. Каждая экспортированная тонна зерна делает сильнее Украину и свободный мир, — подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что поддержка аграриев есть и будет одним из приоритетов правительства, прежде всего это касается доступа к льготным кредитам и к грантам.

По программе 5-7-9 в январе-июле государство выдало 27,6 млрд грн кредитных средств. Всего по всем кредитным программам 9,5 тыс. аграрных предприятий Украины получили 45,5 млрд грн банковских кредитов. Больше всего в Винницкой, Одесской и Киевской областях.

Источник : Кабмин

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