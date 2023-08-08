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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Продовольства вистачить як для внутрішніх потреб України, так і на експорт – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Українського продовольства вистачить як для внутрішніх потреб держави, так і на експорт.

Про це під час засідання уряду 8 серпня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, українські аграрії вже намолотили майже 16,6 млн тонн зерна, найбільше в Миколаївській та Одеській областях.

– Завдяки самовідданості українських аграріїв ми збираємо другий урожай воєнного часу. За цими цифрами в мільйони тонн зерна стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям, – зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна й надалі буде одним із ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. У цьому держава розраховує на солідарність з боку партнерів.

– По-перше, нам потрібно більше ППО, щоб краще прикрити наші порти, а особливо дунайський портовий кластер. По-друге, нам потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною здатністю. Кожна експортована тонна зерна робить сильнішою Україну та вільний світ, – наголосив він.

Шмигаль додав, що підтримка аграріїв є і буде одним із пріоритетів уряду, насамперед це стосується доступу до пільгових кредитів та до грантів.

За програмою 5-7-9 в січні-липні держава видала 27,6 млрд грн кредитних коштів. Загалом за всіма кредитними програмами 9,5 тис. аграрних підприємств України отримали 45,5 млрд грн банківських кредитів. Найбільше на Вінниччині, Одещині та Київщині.

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Джерело: Урядовий портал
Війна в Україні, Денис Шмигаль, Зерно, Кабмін
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