Продовольства вистачить як для внутрішніх потреб України, так і на експорт – Шмигаль

Українського продовольства вистачить як для внутрішніх потреб держави, так і на експорт.

Про це під час засідання уряду 8 серпня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, українські аграрії вже намолотили майже 16,6 млн тонн зерна, найбільше в Миколаївській та Одеській областях.

– Завдяки самовідданості українських аграріїв ми збираємо другий урожай воєнного часу. За цими цифрами в мільйони тонн зерна стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям, – зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна й надалі буде одним із ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. У цьому держава розраховує на солідарність з боку партнерів.

– По-перше, нам потрібно більше ППО, щоб краще прикрити наші порти, а особливо дунайський портовий кластер. По-друге, нам потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною здатністю. Кожна експортована тонна зерна робить сильнішою Україну та вільний світ, – наголосив він.

Шмигаль додав, що підтримка аграріїв є і буде одним із пріоритетів уряду, насамперед це стосується доступу до пільгових кредитів та до грантів.

За програмою 5-7-9 в січні-липні держава видала 27,6 млрд грн кредитних коштів. Загалом за всіма кредитними програмами 9,5 тис. аграрних підприємств України отримали 45,5 млрд грн банківських кредитів. Найбільше на Вінниччині, Одещині та Київщині.

Джерело : Урядовий портал

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