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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ на Таврическом направлении зашли на первую линию обороны врага

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины зашли на первую линию обороны российских оккупантов на Таврическом направлении.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск Таврия Сергей Кузьмин.

По его словам, подразделения Сил обороны продвигаются вперед несмотря на минные заграждения.

— Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные давят на нее, мы движемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и недостатком у нас авиации, — подчеркнул Кузьмин.

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают контрнаступление в районе населенного пункта Роботино. Там Силы обороны методично уничтожают врага и есть некоторые продвижения на сотни метров.

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ВСУ на Таврическом направлении зашли на первую линию обороны врага

Продолжаются наступательные действия и на Бердянском направлении — там также есть продвижение.

На Таврическом направлении сосредоточены вражеские подразделения Шторм, и Шторм-Z, морская пехота, десантники, спецназовцы. Меняется их количество, становится больше подготовленных. Оккупанты привлекают резервы уже второй линии.

Война в Украине, ВСУ
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