ЗСУ на Таврійському напрямку зайшли на першу лінію оборони ворога
Збройні сили України зайшли на першу лінію оборони російських окупантів на Таврійському напрямку.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Сергій Кузьмін.
За його словами, підрозділи Сил оборони просуваються вперед попри мінні загородження.
– Ми вже зайшли на першу лінію окупантів. Вона дуже складна, але наші військові тиснуть на неї, ми рухаємося вперед. Цей рух дещо уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації, – наголосив Кузьмін.
На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують контрнаступ в районі населеного пункту Роботине. Там Сили оборони методично знищують ворога та є деякі просування на сотні метрів.
Тривають наступальні дії і на Бердянському напрямку – там також є просування.
На Таврійському напрямку зосереджені ворожі підрозділи Шторм, і Шторм-Z, морська піхота, десантники, спецпризначенці. Змінюється їхня кількість, стає більше підготовлених. Окупанти залучають резерви вже другої лінії.
Американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin під час великої війни не лише добре зарекомендував себе у бойових умовах, а й став одним із найвідоміших символів нашої оборони та спротиву російським окупантам.Артур Свинаренко