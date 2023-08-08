ЗСУ на Таврійському напрямку зайшли на першу лінію оборони ворога

Збройні сили України зайшли на першу лінію оборони російських окупантів на Таврійському напрямку.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Сергій Кузьмін.

За його словами, підрозділи Сил оборони просуваються вперед попри мінні загородження.

– Ми вже зайшли на першу лінію окупантів. Вона дуже складна, але наші військові тиснуть на неї, ми рухаємося вперед. Цей рух дещо уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації, – наголосив Кузьмін.

На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують контрнаступ в районі населеного пункту Роботине. Там Сили оборони методично знищують ворога та є деякі просування на сотні метрів.

Тривають наступальні дії і на Бердянському напрямку – там також є просування.

На Таврійському напрямку зосереджені ворожі підрозділи Шторм, і Шторм-Z, морська піхота, десантники, спецпризначенці. Змінюється їхня кількість, стає більше підготовлених. Окупанти залучають резерви вже другої лінії.

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