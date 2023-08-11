Объединит украинских и иностранных производителей оружия: Кулеба о Форуме оборонных индустрий

Осенью 2023 года пройдет Форум оборонных индустрий, который соединит ведущих украинских и иностранных производителей оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время эфира с ведущим Вадимом Карпьяком.

Он отметил, ВСУ будут использовать оружие натовского образца, это неизбежный процесс.

В связи с этим Украине нужно, чтобы и производство становилось частью этого общего натовского производственного комплекса.

— У нас есть инициатива провести в Украине большой Форум оборонных индустрий, который мы будем делать совместно с Минстратегпромом, Минобороны и членами Офиса президента для того, чтобы всех собрать и чтобы они вышли со стратегическим решением, — сказал Кулеба.

Министр призвал правительства других государств принимать решения о сотрудничестве с Украиной с целью создания современного оружия для нашей страны и всего мира.

Ранее глава Минстратегпрома Александр Камышин сообщил, что на форуме Украина за одним столом с иностранными компаниями обсудит совместные проекты в сфере производства вооружения.

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