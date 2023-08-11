Объединит украинских и иностранных производителей оружия: Кулеба о Форуме оборонных индустрий
Осенью 2023 года пройдет Форум оборонных индустрий, который соединит ведущих украинских и иностранных производителей оружия.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время эфира с ведущим Вадимом Карпьяком.
Он отметил, ВСУ будут использовать оружие натовского образца, это неизбежный процесс.
В связи с этим Украине нужно, чтобы и производство становилось частью этого общего натовского производственного комплекса.
— У нас есть инициатива провести в Украине большой Форум оборонных индустрий, который мы будем делать совместно с Минстратегпромом, Минобороны и членами Офиса президента для того, чтобы всех собрать и чтобы они вышли со стратегическим решением, — сказал Кулеба.
Министр призвал правительства других государств принимать решения о сотрудничестве с Украиной с целью создания современного оружия для нашей страны и всего мира.
Ранее глава Минстратегпрома Александр Камышин сообщил, что на форуме Украина за одним столом с иностранными компаниями обсудит совместные проекты в сфере производства вооружения.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко