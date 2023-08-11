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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Об’єднає українських та іноземних виробників зброї: Кулеба про Форум оборонних індустрій

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Восени 2023 року пройде Форум оборонних індустрій, який об’єднає провідних українських та іноземних виробників зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час ефіру з ведучим Вадимом Карп’яком.

Він наголосив, ЗСУ будуть використовувати зброю натовського зразка, це неминучий процес.

У зв’язку з цим Україні потрібно, щоб і виробництво ставало частиною цього загального натовського виробничого комплексу.

– У нас є ініціатива провести в Україні великий Форум оборонних індустрій, який ми будемо робити спільно з Мінстратегпромом, Міноборони та членами Офісу президента для того, щоб всіх зібрати й щоб вони вийшли зі стратегічним рішенням, – сказав Кулеба.

Міністр закликав уряди інших держав ухвалювати рішення про співпрацю з Україною з метою створення сучасної зброї для нашої країни та всього світу.

Раніше очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін повідомив, що на форумі Україна за одним столом з іноземними компаніями обговорить спільні проєкти у сфері виробництва озброєння.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба
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