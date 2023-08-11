Об’єднає українських та іноземних виробників зброї: Кулеба про Форум оборонних індустрій
Восени 2023 року пройде Форум оборонних індустрій, який об’єднає провідних українських та іноземних виробників зброї.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час ефіру з ведучим Вадимом Карп’яком.
Він наголосив, ЗСУ будуть використовувати зброю натовського зразка, це неминучий процес.
У зв’язку з цим Україні потрібно, щоб і виробництво ставало частиною цього загального натовського виробничого комплексу.
– У нас є ініціатива провести в Україні великий Форум оборонних індустрій, який ми будемо робити спільно з Мінстратегпромом, Міноборони та членами Офісу президента для того, щоб всіх зібрати й щоб вони вийшли зі стратегічним рішенням, – сказав Кулеба.
Міністр закликав уряди інших держав ухвалювати рішення про співпрацю з Україною з метою створення сучасної зброї для нашої країни та всього світу.
Раніше очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін повідомив, що на форумі Україна за одним столом з іноземними компаніями обговорить спільні проєкти у сфері виробництва озброєння.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко