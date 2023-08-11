Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

ВСУ совершили чудо, оттеснив российских оккупантов на оборонительные позиции — Пентагон

Пентагон
Фото: Getty Images

Представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге заявил, что несмотря на превосходство врага на фронте, ВСУ совершили чудо, оттеснив российских оккупантов на оборонительные позиции.

– Они в жесткой борьбе. Мы знали, они знали с самого начала, что, независимо от того, когда начнется любое контрнаступление, это будет тяжелый бой, – сказал Райдер.

По словам спикера, США намерены продолжать работать с украинскими войсками. В частности, помогать с вооружением, а также обучением.

– Сделаем шаг назад и признаем, что это далеко не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда не пожелал бы, чтобы Россия вторглась в Украину, но они это сделали. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительную позицию, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии на время вторжения России, – подчеркнул Райдер.

Представитель Министерства обороны США подчеркнул, что Силы обороны Украины за очень короткий срок реализовали все возможности и достигли выдающихся результатов в далеко не идеальной ситуации.

– В будущем мы продолжим консультироваться с ними, продолжим обучать их, чтобы они могли вернуть себе суверенную территорию и в конце концов выиграть эту битву, – добавил он.

Ранее мы рассказывали, что за два месяца активных наступательных действий Сил обороны украинские военные почти полностью уничтожили первую из трех линий обороны РФ.

Читайте также
ВСУ за сутки уничтожили по 15 вражеских ББМ и артсистем – Генштаб
Знищена техніка Росії

ВСУ, контрнаступ, Пентагон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ за сутки уничтожили по 15 вражеских ББМ и артсистем – Генштаб
Знищена техніка Росії
РФ провалила наступление в районе двух населенных пунктов на Купянском направлении
російські окупанти
Карта боевых действий на 11.08.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Украинская военная заявила о домогательствах в армии: в Минобороны отреагировали
ВСУ совершили чудо, оттеснив российских оккупантов на оборонительные позиции — Пентагон
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
ВСУ совершили чудо, оттеснив российских оккупантов на оборонительные позиции — Пентагон
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное
ВСУ совершили чудо, оттеснив российских оккупантов на оборонительные позиции — Пентагон
Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова
ВСУ совершили чудо, оттеснив российских оккупантов на оборонительные позиции — Пентагон
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
ВСУ совершили чудо, оттеснив российских оккупантов на оборонительные позиции — Пентагон
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
ВСУ совершили чудо, оттеснив российских оккупантов на оборонительные позиции — Пентагон
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь