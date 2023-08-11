ВСУ совершили чудо, оттеснив российских оккупантов на оборонительные позиции — Пентагон

Представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге заявил, что несмотря на превосходство врага на фронте, ВСУ совершили чудо, оттеснив российских оккупантов на оборонительные позиции.

– Они в жесткой борьбе. Мы знали, они знали с самого начала, что, независимо от того, когда начнется любое контрнаступление, это будет тяжелый бой, – сказал Райдер.

По словам спикера, США намерены продолжать работать с украинскими войсками. В частности, помогать с вооружением, а также обучением.

– Сделаем шаг назад и признаем, что это далеко не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда не пожелал бы, чтобы Россия вторглась в Украину, но они это сделали. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительную позицию, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии на время вторжения России, – подчеркнул Райдер.

Представитель Министерства обороны США подчеркнул, что Силы обороны Украины за очень короткий срок реализовали все возможности и достигли выдающихся результатов в далеко не идеальной ситуации.

– В будущем мы продолжим консультироваться с ними, продолжим обучать их, чтобы они могли вернуть себе суверенную территорию и в конце концов выиграть эту битву, – добавил он.

Ранее мы рассказывали, что за два месяца активных наступательных действий Сил обороны украинские военные почти полностью уничтожили первую из трех линий обороны РФ.

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