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Юлия Соколова, редактор ленты

1,5 млн из бюджета для члена ЦИК в Майами: в Раду вызывают главу комиссии

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

В Верховной Раде хотят заслушать главу Центральной избирательной комиссии Олега Диденко из-за расследования журналистов относительно члена ЦИК Юрия Буглака. Последний, находясь в США, продолжал получать выплаты из государственного бюджета.

Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

Диденко планируют заслушать на ближайшем заседании профильного комитета ВР.

– Наш Комитет госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует заслушать главу Центральной избирательной комиссии по ситуации с их членом Юрием Буглаком… Последний, по информации СМИ, уехал за границу и живет в США, продолжая получать зарплату из украинского бюджета, – отметила Шуляк.

По ее словам, члены комитета надеются, что Олег Диденко придет и даст исчерпывающие ответы на вопросы.

Кроме того, на заседание пригласили нардепов от Европейской солидарности, чтобы “задать вопросы по Юрию Буглаку”. Именно эта политсила вносила представление о его назначении на должность члена ЦИК.

На днях журналисты проекта Схемы обнародовали расследование, согласно которому член ЦИК Юрий Буглак уехал из Украины за 12 дней до начала полномасштабной войны и с тех пор не возвращался.

Однако он сохраняет должность и за это время получил из государственного бюджета 1,5 млн грн в виде зарплаты и других выплат. Кроме того, Буглаку выплатили 230 тыс. грн. материальной помощи “на оздоровление” и “для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка”.

Согласно расследованию, с весны 2023 года Юрий Буглак взял декретный отпуск с сохранением должности. Он проживает с семьей в элитном комплексе в городке Голливуд в пригороде Майами (штат Флорида) на побережье Атлантического океана.

Война в Украине, Верховна Рада, Олег Диденко, ЦИК
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