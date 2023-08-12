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Юлія Соколова, редакторка стрічки

1,5 млн з бюджету для члена ЦВК в Маямі: до Ради викликають голову комісії

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

У Верховній Раді хочуть заслухати голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка через розслідування журналістів щодо члена ЦВК Юрія Буглака. Останній, перебуваючи у США, продовжував отримувати виплати з державного бюджету.

Про це повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Діденка планують заслухати на найближчому засіданні профільного комітету ВР.

– Наш Комітет держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує заслухати голову Центральної виборчої комісії щодо ситуації з їхнім членом Юрієм Буглаком… Останній, за інформацією ЗМІ, виїхав за кордон та живе у США, продовжуючи отримувати зарплату з українського бюджету, – зазначила Шуляк.

За її словами, члени комітету сподіваються, що Олег Діденко прийде та дасть вичерпні відповіді на запитання.

Крім того, на засідання запросили нардепів від Європейської солідарності, щоб “поставити запитання щодо Юрія Буглака”. Саме ця політсила вносила подання про його призначення на посаду члена ЦВК.

Днями журналісти проєкту Схеми оприлюднили розслідування, за яким член ЦВК Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до початку повномасштабної війни і відтоді не повертався.

Однак він зберіг за собою посаду і за цей час отримав із державного бюджету 1,5 млн грн у вигляді зарплати та інших виплат. Крім того, Буглаку виплатили 230 тис. грн матеріальної допомоги “на оздоровлення” та “для вирішення соціально-побутових питань у зв’язку з народженням дитини”.

Згідно з розслідуванням, від весни 2023 року Юрій Буглак взяв декретну відпустку зі збереженням посади. Він мешкає з родиною в елітному комплексі в містечку Голлівуд у передмісті Маямі (штат Флорида) на узбережжі Атлантичного океану.

Війна в Україні, Верховна Рада, Олег Діденко, ЦВК
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