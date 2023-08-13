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Атаку базы РФ в Крыму дронами организовала СБУ — СМИ

Атаку базы РФ в Крыму дронами организовала СБУ — СМИ
Фото: Getty Images

Атаку на оккупантов во временно оккупированном Крыму в ночь на 12 августа организовала Служба безопасности Украины. Известно, что в ходе операции есть десятки убитых и раненых россиян, а также повреждена техника армии РФ.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на собственные источники в СБУ.

Отмечается, что СБУ организовала бавовну в Крыму — 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск неподалеку Евпатории.

Военная контрразведка СБУ мощно отработала по палаточному городку оккупантов, стоянках автомобильной техники и топливозаправщиках.

Сейчас точный масштаб разрушений уточняется, но, по предварительным данным, речь идет о “десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники”.

Напомним, что ночью в соцсетях появлялись видео ночной атаки в Крыму, на которых были слышны звуки беспилотников и взрывы.

Война в Украине, Крым, СБУ
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