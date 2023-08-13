Атаку базы РФ в Крыму дронами организовала СБУ — СМИ
Атаку на оккупантов во временно оккупированном Крыму в ночь на 12 августа организовала Служба безопасности Украины. Известно, что в ходе операции есть десятки убитых и раненых россиян, а также повреждена техника армии РФ.
Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на собственные источники в СБУ.
Отмечается, что СБУ организовала бавовну в Крыму — 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск неподалеку Евпатории.
Военная контрразведка СБУ мощно отработала по палаточному городку оккупантов, стоянках автомобильной техники и топливозаправщиках.
Сейчас точный масштаб разрушений уточняется, но, по предварительным данным, речь идет о “десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники”.
Напомним, что ночью в соцсетях появлялись видео ночной атаки в Крыму, на которых были слышны звуки беспилотников и взрывы.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко